Vendas da C&A em Portugal cresceram no último ano

As vendas da C&A registaram um crescimento de 6,3% em Portugal no exercício fiscal que começou em Março de 2017 e terminou em Fevereiro de 2018. A nível europeu as vendas da marca de roupa registaram um incremento de 4%, durante o mesmo período, de acordo com o comunicado da empresa.

Portugal foi um dos mercados que mais impulsionou o crescimento global da empresa de roupa no último ano fiscal, isto porque apresentou resultados acima da média. Este incremento de vendas da C&A reflectiram-se também "no aumento da quota de mercado um pouco por toda a Europa", segundo adianta o comunicado.

"Há 27 anos que trabalhamos para servir da melhor forma os nossos clientes no mercado português, adaptando o nosso negócio às suas necessidades. E este último ano não foi excepção: investimos na remodelação de algumas lojas, para melhorar a experiência de compra, e lançámos no passado mês de Março uma nova loja online, disponível para Portugal" refere Domingos Esteves, director geral da C&A Ibéria, citado no comunicado da marca de moda.



No último ano a empresa de roupa implementou um novo conceito de loja em três espaços portugueses - Loulé, Telheiras e Gondomar. A C&A tornou os "espaços mais apelativos, com um design renovado e uma disposição dos produtos e secções mais atractiva, que permite aos clientes circular mais facilmente pela loja e encontrar as peças tendência mais rapidamente", de acordo com o comunicado divulgado.



A empresa pretende expandir este novo conceito de loja a mais espaços em Portugal. A esta mudança junta-se ainda a nova loja online europeia, lançada em Março deste ano, que permite entregas em 11 países, incluindo Portugal, o que alarga de nove para vinte os mercados a que chega a empresa relativamente a compras online.



A C&A Europa tem mais de 1.500 lojas em 18 países europeus e mais de 35.000 colaboradores. Estando presente ainda no Brasil, México e China. Em território nacional a empresa conta actualmente com 33 lojas em Portugal Continental e na Madeira, às quais soma agora a nova loja online.