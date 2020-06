As vendas pela Internet cresceram 36%, em moedas locais, e 32%, em coroas suecas, no mesmo período.

O principal concorrente da empresa de distribuição espanhola Inditex destacou, em comunicado, que foi forçado a fechar as suas lojas na maioria dos países devido à crise e que, em meados de abril, 80% das lojas não estavam operacionais.



"O grupo H&M reabriu com sucesso as lojas na maioria dos seus mercados. A reabertura nos respetivos mercados está adaptada às diferentes restrições locais. A taxa de recuperação das vendas varia muito de um mercado para outro ", escreve a empresa.



Cerca de 18% das 5.058 lojas da H&M ainda estão fechadas, enquanto as vendas pela Internet operam em 48 dos seus 51 mercados digitais.



A H&M também informou que as vendas caíram 30% em moedas locais entre 01 e 13 de junho em relação ao mesmo período do ano passado.



A cadeia sueca vai divulgar o balanço relativo aos primeiros seis meses de seu ano fiscal (dezembro-maio) no dia 26.

