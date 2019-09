Vendas da H&M crescem ao ritmo mais célere em três anos

As vendas da H&M, excluindo o impacto cambial, subiram 8% entre junho e agosto, em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com os números citados pela Reuters.

A H&M registou o crescimento mais célere das vendas em três anos. A informação foi avançada pela segunda maior retalhista do mundo nos resultados do terceiro trimestre.As vendas, excluindo o impacto cambial, subiram 8% entre junho e agosto, em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com os números citados pela Reuters . Foi a quinta subida trimestral consecutiva e iguala o crescimento de 8% registado no terceiro trimestre de 2016.



O facto de as "coleções de verão terem sido bem recebidas e o aumento da quota de mercado confirma que o grupo H&M está no caminho certo no seu processo de transformação", refere a empresa num comunicado.