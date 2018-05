Vendas da Science4you sobem 66% para 27 milhões em 2017

As vendas da empresa portuguesa de brinquedos educativos cresceram 66% para os 27 milhões de euros no ano passado. Portugal continua a ser o principal mercado da Science4you.

No ano passado as vendas totais da Science4you subiram 66% face ao ano anterior, o que representa um total de 27 milhões de euros, em comparação com os 16,3 milhões de euros obtidos em 2016. Já as vendas consolidadas subiram para os 21 milhões de euros, o que indica um crescimento de 7,2 milhões de euros relativamente a 2016, segundo dados divulgados num comunicado da empresa.





As vendas nos mercados internacionais representaram mais de 70% do valor total facturado pela marca de brinquedos educativos mas "Portugal continua a ser o principal mercado da Science4you, representando actualmente 30% das vendas da empresa. Segue-se Espanha, Reino Unido, Polónia e Estados Unidos enquanto os mercados mais relevantes para a facturação da empresa", revela a firma portuguesa.





Os resultados alcançados são consequência da entrada da marca portuguesa na Target, uma das maiores empresas de retalho nos Estados Unidos. Só no último ano, cerca de 1.800 lojas deste retalhista venderam três edições de brinquedos da Science4you que "foram alvo de rebranding para uma melhor adaptação ao mercado americano", segundo a empresa.





No decorrer deste último ano a empresa portuguesa expandiu a sua fábrica de brinquedos, no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), para um total de 14.000m2, de forma a ter capacidade de resposta ao crescimento das vendas internacionais, de acordo com o comunicado da marca.