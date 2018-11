Vendas de automóveis caem em Outubro pelo segundo mês

As vendas de automóveis em Portugal registaram uma quebra de 9,1% em Outubro face a igual mês de 2017. Esta é a segunda queda mensal consecutiva no mercado português, que ainda apresenta um crescimento de 4,7% no acumulado do ano.

As vendas de automóveis em Portugal registaram uma quebra de 9,1% em Outubro face a igual mês de 2017, informou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Esta é a segunda queda mensal consecutiva no mercado português depois da forte subida registada em Agosto.



No mês de Outubro foram vendidos 17.816 veículos, menos 1.776 do que em Outubro do ano passado. O segmento mais penalizado foi o dos ligeiros de passageiros, que representa cerca de 80% do mercado, com uma queda de 12,2%, para 13.956 viaturas vendidas.



Nos comerciais ligeiros as vendas ascenderam a 3.244 unidades, o que representa uma subida homóloga de 3%.



As vendas de veículos pesados aumentaram 13,2%, para 616 veículos. Nos pesados de mercadorias a subida foi de 6,3%, para 557 unidades. Já nos pesados de passageiros, as 59 viaturas vendidas representam um crescimento de 195%.



Nos primeiros 10 meses do ano as vendas totais cifram-se em 232.798 veículos, uma subida de 4,7% face a igual período de 2017. Em termos acumulados, as vendas de ligeiros de passageiros aumentaram 4,9%, para 196.652 unidades, as de comerciais ligeiros cresceram 3,8%, para 31.486 veículos, nos pesados de mercadorias a subida é de 0,2%, para 4.248 viaturas e nos pesados de passageiros as 412 unidades vendidas traduzem um incremento de 31,6%.

