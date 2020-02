Vendas de automóveis eletrificados atingem recorde em Portugal

As vendas de ligeiros de passageiros elétricos subiram 35% em termos homólogos em janeiro. Nos híbridos plug-in, as vendas cresceram 162% e alcançaram um máximo histórico. A quota de mercado dos veículos eletrificados superou os 10%. Veja os números do mercado em janeiro.