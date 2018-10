Vendas de carros na União Europeia caem pela primeira vez em seis meses

Apesar de, no acumulado do ano, a procura por veículos ligeiros na União Europeia ter crescido, o mesmo não aconteceu em Setembro, com as vendas a caírem 23,5%. Em Portugal, a queda foi de 14% no mês passado.

As vendas de ligeiros de passageiros na União Europeia recuaram em Setembro pela primeira vez em seis meses, revelou esta quarta-feira a Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA). Esta correcção já era esperada, depois de a antecipação das compras devido à entrada em vigor da nova norma de emissões (WLTP) ter levado a uma subida das vendas em Agosto.

"Em Setembro de 2018, os registos de novos carros de passageiros na União Europeia recuaram 23,5%. No entanto, isto não surpreende, uma vez que a introdução da nova norma de emissões WLTP no início do mês passado levou a um aumento excepcional dos registos em Agosto (+31,2%)", revelou a entidade.

As vendas caíram 23,5% para 1.091.220 unidades em Setembro, face ao período homólogo, naquela que é a primeira descida desde Março, quando as vendas recuaram 5,3%. "Como resultado, a maioria dos países da União Europeia registou perdas de dois dígitos em Setembro, incluindo os cinco maiores mercados", diz a ACEA.

Apesar de terem recuado em Setembro, as vendas subiram nos primeiros nove meses do ano. A procura por carros ligeiros cresceu 2,5%, numa tendência que foi acompanhada por Portugal: as vendas recuaram 14% no mês passado, mas subiram 6,5% no acumulado do ano.

Quanto aos cinco maiores mercados, a procura cresceu em Espanha (+11,7%), França (+6.5%) e Alemanha (+2,4%), mas recuou em Itália (-2,8%) e no Reino Unido (-7,5%).