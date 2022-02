As vendas de material ótico em Portugal cresceram 7,5% no ano passado, atingindo 172 milhões de euros, apontam estimativas da Informa D&B.





Em comunicado, enviado esta segunda-feira às redações, a empresa salienta, porém, que apesar da evolução positiva, o setor ainda não recuperou da quebra de 16,7% sofrida entre 2019 e 2020.





Leia Também Faturação do setor do estacionamento caiu mais de 30% em Portugal no ano passado

O desempenho do mercado foi semelhante em Espanha, onde, após um recuo acima de 18% em 2020, se verificou um crescimento de 7,9% no ano passado para 685 milhões de euros.Um montante que constitui o grosso do valor do mercado ibérico que ascendeu assim a 857 milhões de euros, na sequência de uma subida de 7,8%.



Em 2020, existiam 85 empresas a operar no mercado ibérico de ótica, das quais 55 estavam localizadas em Espanha e 30 em Portugal, sendo "muito relevante" a presença de capital estrangeiro.



De acordo com a Informa D&B, tanto em Portugal como em Espanha, o setor apresenta, além disso, uma "elevada concentração empresarial", dado que, no conjunto do mercado ibérico, os cinco grupos de maior dimensão representaram 58% das receitas totais nesse ano, com os dez principais a corresponderem a 74%.