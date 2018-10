Vendas do Dia em Portugal caem 3% até Setembro

As vendas do grupo Dia em Portugal caíram mais de 3% nos primeiros nove meses do ano, uma queda bastante inferior ao registado na Argentina ou no Brasil. Sobre o futuro, o grupo espanhol estima aberturas de lojas “limitadas” e a aposta na renovação das existentes.

Os supermercados Dia geraram 619,3 milhões de euros em receitas no mercado nacional, nos primeiros nove meses do ano. Este número representa uma queda de 3,3% face ao mesmo período do ano passado, revelou o grupo Dia em comunicado para o regulador do mercado de capitais espanhol, a CNMV, esta terça-feira, 30 de Outubro.

Portugal continua a ser o mercado mais pequeno para o grupo. Ainda assim, a queda das receitas é bastante inferior ao verificado no Brasil e na Argentina, dois países onde o grupo Dia está a ter problemas operacionais, devido às desvalorizações das moedas, que têm afectado os resultados da empresa.

No total, as receitas do grupo Dia caíram 9%, penalizadas pelo desempenho da Argentina, onde o volume de negócios desceu 21,7%, e do Brasil (-19,1%). A penalizar as operações nestes dois mercados está essencialmente o efeito cambial. Não fosse esta questão e na Argentina as receitas teriam até aumentado 26%, enquanto no Brasil só teriam diminuído 1,6%.

Sobre o futuro da operação em Portugal, o grupo Dia estima "replicar o modelo" aplicado em Espanha, passando pela "oferta comercial, promoções personalizadas e melhoria do modelo operacional", pode ler-se numa segunda apresentação. A abordagem estratégica do Dia para o mercado nacional passa ainda por "aberturas limitadas" e "mais renovações" de lojas, com a empresa a focar-se nas "áreas-chave e nas lojas com maior potencial de crescimento", refere a mesma apresentação.

O grupo, que está num processo de reestruturação depois de ter revisto em baixa os seus resultados de 2017 e de ter diminuído as suas estimativas para este ano, diz que vai lançar "iniciativas imediatas [em Portugal] para impulsionar os lucros de forma a maximizar a geração de cash flow".



O grupo Dia está em Portugal, através do Minipreço, tendo 630 lojas em território nacional e empregando 3.900 pessoas, de acordo com a informação disponível no site do retalhista espanhol.