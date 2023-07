Vendas do Pingo Doce sobem 21% desde 2019

A Jerónimo Martins obteve lucros de 356 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, com as vendas a atingirem os 14,5 mil milhões. O Pingo Doce contribuiu com 15,9% do total da faturação.



Vítor Rodrigues Oliveira vitoroliveira@negocios.pt 26 de Julho de 2023 às 22:15







As vendas do Pingo Doce atingiram os 2,3 mil milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, um aumento de 8,6% face ao mesmo período de 2022 (ou de 8,2% se não forem considerados os gastos com combustíveis), de acordo com o comunicado enviado à CMVM pelo grupo Jerónimo Martins. Um valor que representa apenas 15,9% de toda a faturação do grupo.



