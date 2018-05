Vendas mundiais de smartphones crescem 1,3% no primeiro trimestre

No primeiro trimestre deste ano foram vendidas em todo o mundo 383,5 milhões de smartphones, uma subida homóloga de 1,3%, ou mais cinco milhões de unidades, refere um relatório da consultora tecnológica Gartner divulgado esta terça-feira. Os smartphones representam 84% dos 455 milhões de telemóveis vendidos a nível mundial entre Janeiro e Março, assinala a consultora.





A procura de smartphones premium e de gama alta "continua a sofrer", enquanto as vendas dos aparelhos de gama baixa - com preços entre 100 e 150 dólares (85 a 128 euros) – aumentaram graças a uma melhoria na qualidade dos modelos oferecidos, destaca o director-geral da Gartner, Anshul Gupta. O crescimento mundial foi limitado pela debilidade apresentada pelo mercado de telemóveis na China, refere ainda a Gartner.





A Samsung manteve a liderança do mercado de smartphones com 78,56 milhões de unidades vendidas, uma quebra homóloga de 0,3%, vendo a sua quota de mercado reduzir de 20,8% para 20,5%.



A Apple vendeu cerca de 54 milhões de smartphones, mais 4% do que um ano antes, reforçando a sua fatia do mercado de 13,7% para 14,1%.



O terceiro lugar pertence à Huawei, com 40,4 milhões de unidades vendidas, uma subida de 18,3% em relação ao primeiro trimestre de 2017, melhorando a sua quota de mercado de 9% para 10,5%.



Segue-se a chinesa Xiaomi, que aumentou as suas vendas de 12,7 milhões para 28,5 milhões de smartphones, um incremento de 124%. A Xiaomi ascendeu ao quarto lugar com uma quota de mercado de 7,4%, mais quatro pontos percentuais do que um ano antes.



Em termos de sistemas operativos, os smartphones com Android viram a sua quota de mercado descer de 86,1% para 85,9%, enquanto os dispositivos com iOS subiram de 13,7% para 14,1%.