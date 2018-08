Vendas para o mercado externo ditam aceleração da indústria no segundo trimestre

O crescimento do volume de negócios da indústria portuguesa acelerou no segundo trimestre deste ano, impulsionado sobretudo pelas vendas para o mercado externo.





De acordo com os dados revelados esta quinta-feira, 9 de Agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as vendas da indústria aumentaram 7,6% face ao mesmo período do ano passado, o que representa uma aceleração face à subida de 3,2% registada nos três meses anteriores.





O mercado externo deu o maior contributo para esta evolução, com as vendas a crescerem 9,6% entre Abril e Junho, em relação ao período homólogo. Já as vendas com destino ao mercado nacional subiram 6,1%.





No que respeita ao mês de Junho, o volume de negócios da indústria subiu 5,8%, em termos homólogos, depois de ter aumentado 4,5% no mês anterior. Também neste caso, foram as vendas para o estrangeiro que deram o maior contributo, com um aumento de 7,6%, enquanto as vendas no mercado interno avançaram 4,4%.





O agrupamento de bens de investimento, com um crescimento de 19,1%, deu o maior impulso a esta evolução. Os agrupamentos de bens intermédios e de energia registaram aumentos de 4,2% e 6,1%, respectivamente.





Em Junho, as remunerações na indústria cresceram acima do emprego e das horas trabalhadas. O aumento foi de 7,2% face ao mesmo mês do ano passado, quando o emprego cresceu 3% e as horas trabalhadas 3,6%.