Vendas para o mercado nacional impulsionam indústria portuguesa em julho

O volume de negócios da indústria portuguesa subiu em julho, face ao mesmo mês do ano passado, impulsionado pelas vendas para o mercado nacional.





Segundo os dados divulgados esta segunda-feira, 9 de setembro, pelo INE, o volume de negócios neste setor aumentou 0,3% em termos homólogos, depois da quebra de 8,7% observada em junho.





Olhando para os diversos componentes, os bens de consumo deram o contributo mais positivo, passando de uma descida de 10,2%, em junho, para uma subida de 5,6% no mês seguinte.





Os índices de energia e de bens de investimento apresentaram reduções de 3,7% e 3,6%, respetivamente, enquanto os bens intermédios passaram de uma diminuição de 9,0% em junho para um aumento de 0,6% em julho.





No que respeita ao destino desses bens, o mercado nacional registou um aumento de 1,9%, enquanto as vendas para o mercado externo diminuíram 1,9%, depois de terem recuado 13,3% no mês anterior.





Na variação em cadeia – ou seja, face ao mês anterior – o volume de negócios na indústria nacional passou de uma quebra de 11,9% em junho, para um crescimento de 12,9% em julho.





No que respeita ao emprego e remunerações neste setor, em ambos se observou subidas acima do volume de negócios. Face a julho do ano passado, o emprego subiu 0,6% ao passo que as remunerações cresceram 3,6%.