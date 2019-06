Ventilaqua faz “joint venture” para tratar águas brasileiras

Após a instalação de mais de 700 pequenas ETAR pelo mundo fora, num total de 67 geografias, e quatro anos depois de ter chegado ao Brasil, que contribui com 40% para os seus lucros, a Ventilaqua instala-se no principal mercado numa aliança com a parceira local Procytec.