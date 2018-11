A organização do Web Summit teve de fazer alterações no controlo de segurança, já que foi obrigada a fechar a tenda onde era efectuada essa vistoria.

Um agente da PSP no local afirmou à Lusa que "houve um vendaval" e "ouviu-se um estrondo" antes do momento em que restringiram os acessos norte.



Questionados pela Lusa, funcionários e voluntários junto à entrada norte no recinto indicaram apenas que "se registaram problemas técnicos", sem pormenorizar.



Já a organização, depois de várias vezes questionada, acabou por informar mais tarde que "a entrada principal foi fechada para evitar eventuais danos estruturais" devido à ocorrência de "ventos" fortes.



A Lusa está ainda a aguardar esclarecimentos da proprietária da infra-estrutura, a FIL.



Depois desta espera, foi improvisada uma porta de entrada, com um cordão de várias dezenas de polícias que efetuaram uma revista (sem as máquinas de raio X) rápida, na parte lateral do pavilhão 2 por volta já perto das 12:00. A partir desse momento as entradas foram rápidas e as muitas centenas de participantes na cimeira entraram em poucos minutos para o pavilhão 2, escapando assim à chuva, constatou também a Lusa no local.

"Alerta de segurança: devido ao vento, fechámos a tenda de controlo de segurança. Vão ser redireccionados para outra entrada", alertou a organização na mensagem transmitida via aplicação aos participantes.A Lusa já tinha avançado que, de manhã, um incidente tinha obrigado centenas de participantes a esperar mais de meia hora à chuva para entrar na entrada principal da cimeira de tecnologia Web Summit, tendo-se ouvido estrondos no recinto, justificando a organização o sucedido com "ventos".Os participantes estiveram, durante este tempo, retidos numa fila em frente ao centro comercial Vasco da Gama, aguardando que entrassem, o que só aconteceu ao meio-dia, depois de vários minutos de espera, constatou a agência Lusa no local.