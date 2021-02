Veolia oferece 7,9 mil milhões para comprar o resto do capital da Suez

Ardian e Global Infrastructure Partners terem apresentado uma oferta pela Suez.



Após a aquisição da participação da Engie, a Veolia tornou-se o maior acionista da Suez e está numa "guerra surda" com a administração da empresa, que transferiu a maior parte dos ativos da Suez para uma fundação na Holanda com uma cláusula que proíbe a alienação durante quatro anos sem a autorização da gestão da Suez.



A Veolia pretendia vender parte desses ativos para garantir a "luz verde" das autoridades da concorrência europeias.



A oferta de 18 euros por ação é idêntica ao valor pago em outubro à Engie.



As ações da Suez encerraram a sessão de sexta-feira a cotar nos 17,26 euros.



O setor dos resíduos e tratamento de águas em França está ao rubro com a oferta lançada este domingo pela Veolia sobre os 70,1% do capital da Suez que ainda não detém.A Veolia, que está presente em Portugal desde 1992, indica que a equipa de gestão da Suez tem se comportado de forma "não amistosa" perante as intenções de compra manifestada pela rival.Agora, assinala, caberá aos acionistas da Suez decidir o que pretendem para a companhia.A oferta surge após os fundos