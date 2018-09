Verão escaldante afecta produção de lacticínios na Europa

O Verão sufocante deixou os campos castanhos e levou à escassez de forragem para os milhões de vacas do país. Meses de seca e calor também provocaram problemas em toda a União Europeia, a maior exportadora de leite. Da Irlanda à Alemanha, agricultores tiveram que abater rebanhos ou antecipar em meses o fim da ordenha.

Para o sector de lacticínios da UE, de 12 mil milhões de dólares, os campos secos aumentaram os custos de alimentação dos animais, o que diminuiu os lucros dos fazendeiros. A Autoridade de Agricultura e Desenvolvimento de Alimentos da Irlanda projecta que as quintas de gado leiteiro ganharão metade do obtido no ano passado. A situação da alimentação poderá tornar-se urgente e a produção de leite poderá cair nos próximos meses, de acordo com a Arla Foods, a maior produtora de laticínios da região nórdica.

"Em Julho, trouxemos relvas que deveria ter sido destinada à forragem do Inverno", disse Pat McCormack, proprietário de 100 cabeças de gado leiteiro no condado de Tipperary, na Irlanda, onde trabalha há 21 anos. "Para um agricultor sem relva, sem silagem, sem dinheiro e com filhos na faculdade, é um grande desafio mental."

Urgência

A situação ficou tão difícil que a cooperativa Arla anunciou que planeia tomar uma medida sem precedentes: conceder todos os seus lucros aos agricultores pressionados pela seca. A UE também interveio para ajudar os produtores que enfrentam a escassez de forragem, com medidas como a aceleração de pagamentos ou a flexibilização de normas relativas aos terrenos.

Embora a produção de leite não seja directamente proporcional ao tamanho dos rebanhos e ainda seja cedo para avaliar de forma confiável o impacto sobre a produção, a associação alemã de fazendeiros DBV afirma que a oferta de leite na Alemanha Oriental pode cair 10% em relação ao ano anterior. Um produtor irlandês estimou o prejuízo total diário em cerca de 10 euros por vaca.

O calor também afectou directamente o gado. Uma vaca produz cerca de 40 litros de leite por dia, mas o clima quente pode reduzir a produção a metade, e a recuperação leva tempo, disse Peter Paul Coppes, analista sénior de laticínios do Rabobank International, em Utrecht, na Holanda. Os agricultores têm que pagar mais por forragens mais nutritivas se quiserem aumentar a produtividade.

A indústria do leite poderá enfrentar mais problemas mesmo com um clima mais favorável, porque o calor pode afectar a fertilidade dos bovinos, e a magnitude do problema só ficará clara dentro de nove meses, disse Chris Gooderham, analista de produtos lácteos do Conselho de Desenvolvimento Agrícola e Hortícola do Reino Unido.

"Tudo isto vai causar uma crise financeira no sector irlandês de laticínios, a menos que vejamos um aumento significativo no preço dos produtos", disse John Robinson, um produtor leiteiro com 130 vacas no condado de Kilkenny, no sudeste da Irlanda. "O Natal pode ser bastante desanimado."





(Texto original: Europe's Scorching Summer Has Caused a Crisis for Dairy Farmers)