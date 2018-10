Paulo Duarte/Negócios

Os residentes em Portugal realizaram 4,7 milhões de viagens turísticas no segundo trimestre do ano, revelou esta sexta-feira, 26 de Outubro, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este número corresponde a um aumento de 2,1% face ao mesmo período do ano passado, um crescimento que é menor do que o verificado nos últimos trimestres, uma evolução que poderá justificar-se, em parte, pelo facto de a Páscoa - um período em que muitas famílias viajam - ter sido no final de Março/início de Abril.Esta travagem das viagens dos portugueses é justificada pelas viagens dentro de portas. O número de viagens domésticas totalizou 4,1 milhões, correspondendo à esmagadora maioria. E este valor representa um crescimento de apenas 0,1%.Já as viagens para fora do país ascenderam a 621,8 mil, o que representa um crescimento de 18,1% face ao ano passado. Este crescimento representa uma aceleração face aos trimestres anteriores: no primeiro trimestre do ano o aumento tinha sido de 14,9% e no último trimestre de 2017 tinha sido registado um acréscimo de 17,1% nas viagens para o exterior."Neste trimestre, aumentou a importância das viagens realizadas por 'lazer, recreio ou férias' e por motivos 'profissionais ou de negócios'", em contrapartida o peso das "viagens para 'visita a familiares ou amigos' descresceu", revela o INE."A reserva antecipada de serviços foi efectuada em 32,2% das viagens realizadas no segundo trimestre, tendo sido particularmente marcante, como habitualmente, nas viagens ao estrangeiro. O recurso à internet ocorreu em 19,3% das viagens realizadas método que foi usado em 55,7% das deslocações com destino ao estrangeiro", acrescenta a mesma fonte.