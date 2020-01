Viagens para o estrangeiro disparam mas a maioria dos portugueses fica por Portugal

Os portugueses viajaram mais no terceiro trimestre do ano passado do que nos mesmos três meses do ano anterior. Quase 90% moveu-se em território nacional, apesar de as deslocações ao estrangeiro terem escalado mais de 36%.





Os portugueses realizaram 8,7 milhões de viagens de julho a setembro do ano passado, um crescimento homólogo de 11%. Os circuitos em território nacional dominam, ao representarem uma fatia de 87,7% do total, na sequência de um aumento de 8,2%.