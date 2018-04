Vida de Cristo “enterrou” quatro milhões da CGD e vai a leilão por 3,3 milhões

O Museu Vida de Cristo, em Fátima, principal activo da falida Vida de Cristo - Parques Temáticos, vai a leilão a 2 de Maio por 3,28 milhões de euros. A empresa faliu com uma dívida de 6,1 milhões de euros, dos quais quatro milhões à CGD.

A empresa Vida de Cristo faliu com dívidas de 6,1 milhões de euros, dos quais quatro milhões à CGD.

Após o fracasso da venda do complexo do Museu Vida de Cristo, que tinha ido à praça por 7,5 milhões de euros, em Outubro passado, os activos da falida Vida de Cristo - Parques Temáticos foram divididos em lotes e vão a leilão no dia 2 de Maio.

O lote principal, constituído pelo edifício de três pisos, com uma área de três mil metros quadrados, que corporiza o Museu Vida de Cristo e 210 figuras de cera, distribuídas por 33 cenários distintos, tem como preço-base 3,28 milhões de euros.

À venda em leilão estarão também as fracções da Porticus Galerias, que integra o complexo do museu e que é constituída por 16 lojas (a mais barata tem como preço mínimo 21 mil euros, a mais cara 76 mil euros), cinco arrecadações e um parque de estacionamento (416,5 mil euros).

Inaugurado em 2007, o Museu Vida de Cristo representou um investimento de 12 milhões de euros. A empresa proprietária contava captar 200 mil visitantes por ano, mas em 2016 apenas conseguir atrair 38 mil.

Com uma dívida de 6,1 milhões de euros, dos quais quatro milhões à Caixa Geral de Depósitos (CGD), tentou então implementar um Processo Especial de Revitalização (PER), mas, em Novembro desse ano, os credores, incluindo a determinante CGD, chumbaram o plano de recuperação da empresa.

A sentença de insolvência da Vida de Cristo viria a ser proferida a 30 de Janeiro de 2017. Dois meses depois, reunidos em assembleia, os credores determinaram o encerramento da actividade e a venda dos activos da empresa.

A Vida de Cristo - Parques Temáticos garantia que o museu tinha sido considerado o terceiro melhor museu de cera do mundo por Tony Julius, director da empresa londrina que fabricou as figuras de cera e ex-colaborador do Museu Madame Tussaud.

O Museu Vida de Cristo está situado a cerca de 500 metros do Santuário de Fátima.