Vídeo: Brexit, os primeiros três meses

Três meses depois da saída do Reino Unido da União Europeia, as empresas nacionais sentem os efeitos nos negócios, com aumento dos encargos e atrasos nas cargas.

