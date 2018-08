Vieira Monteiro: “Acho que é cedo demais” para falar de bolha imobiliária

Os crescimentos no preço do imobiliário não são anormais, defendeu António Vieira Monteiro. O presidente do Santander Totta recusa falar em bolha imobiliária.

O presidente do Santander Totta não acredita que Portugal esteja a viver ou a embater numa bolha imobiliária, segundo assumiu António Vieira Monteiro na conferência de imprensa desta quarta-feira, 1 de Agosto.





"Temos visto um crescimento quer dos preços quer do próprio investimento na área da construção", admitiu Vieira Monteiro, referindo-se a novos actores no sector, que puxaram por essa nova realidade. "Mas não penso que possamos dizer que os crescimentos são totalmente anormais", contrapôs.