Vieira Monteiro: Há uma "discrepância" entre o que foi decidido e assinado na Boats Caravela

O atual presidente não executivo do Santander Totta, que foi administrador da CGD até 2000, garante que aquilo que o conselho de administração decidiu na operação Boats Caravela não coincide com o que foi assinado posteriormente.

António Vieira Monteiro, que foi administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) até 2000, garante que há uma "discrepância" entre o que foi decidido e o que foi assinado na chamada "Boats Caravela", uma das operações que acabou por se revelar ruinosa para o banco estatal.

"Verifico que existe uma discrepância entre o que este órgão [conselho de administração] autorizou (balizando rigorosamente e zelosamente o nível de risco a assumir) e o que consta de duas cláusulas do contrato", afirma Vieira Monteiro na comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD, esta terça-feira, 11 de junho. Estas, diz, "desviam-se das condições aprovadas pelo conselho de administração".

De acordo com o presidente não executivo do Santander Totta, "as deliberações do conselho de adminstração apontavam para um fundo fechado composto por ativos de primeira qualidade, ao passo que a versão assinada do contrato, sem que se entenda porquê, atribui à contraparte do banco o poder de alteração discricionária da composição do fundo, podendo com isso a qualidade dos ativos ser afetada e, consequentemente, o desempenho do contrato prejudicado".



O gestor explica ainda que "as deliberações diziam que se tratava de um fundo constituído por crédito que têm de obedecer a determinados ratings da S&P".