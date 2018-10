PJ desconfia do Benfica/saco azul?



"Se algum dia se provar que houve um acto menos lícito no Benfica demito-me imediatamente. Isso não me preocupa nada. Denúncias anónimas são denúncias anónimas. Quem sou eu para condenar Paulo Gonçalves... Já fomos todos condenados na praça pública mas é em tribunal que vamos provar a nossa inocência."



Hacker dos e-mails



"Deve condenar-se o roubo que fizeram ao Benfica durante 10 anos. Falar disto revolta-me. É óbvio que alguém entrou no sistema do Benfica. Mais grave foi o que expôs da vida de pessoas do clube. Não estão lá ofertas a ninguém, prostitutas ou almoços com árbitros."

Luís Filipe Vieira garantiu esta terça-feira que se demite no caso de ser provado que existiu corrupção por parte do Benfica. O dirigente encarnado sublinhou ser amigo de Paulo Gonçalves e disse que, com a sua saída, a SAD perdeu "um grande profissional"."Estes casos têm-nos afetado mais a nós. Os nossos parceiros têm renovado porque sabem qual a gestão que fazemos. E acreditam em nós. Paulo Gonçalves é da minha confiança e da confiança do Benfica. Somos amigos. Num primeiro momento, nada sabíamos. A juíza não decretou medidas de coacção ao Paulo Gonçalves. Ele não queria continuar na SAD, mas reunimos e, por unanimidade, dissemos que tinha de continuar. Num segundo momento foi constituído arguido e foi ele, de livre vontade, que disse que não tinha condições para continuar. Queria dedicar-se à sua própria defesa mas a pressão que havia sobre ele e sobre o Benfica levaram-no a sair. Não foi condenado e tem presunção de inocência. O Benfica perdeu um grande profissional", relatou em entrevista à TVI."Que fique bem claro que tudo o que o Benfica ganhou foi dentro de campo com os jogadores, treinadores, massa associativa. A justiça já condenou alguém? Quando houver essa condenação falamos. Não vamos misturar o Paulo Gonçalves com o Benfica. Se algum dia, ao longo destes 15 anos, se provar que o Benfica praticou actos ilícitos e que leve à corrupção, garanto que me demito porque estive sempre na primeira linha na luta pela verdade desportiva. Ganhámos dentro de campo, com muito suor", terminou.