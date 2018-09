Vila Galé escolhe Douro para produzir vinho e abrir novo hotel

O grupo Vila Galé, dono de 31 hotéis, vai produzir vinho no Douro.

A empresa liderada por Jorge Rebelo de Almeida comprou uma propriedade de 40 hectares entre Pinhão e Peso da Régua. O projecto surge em parceria com o empresário António Parente.

A vindima arranca já em Setembro mas os vinhos não chegam ao mercado em 2019, porque o grupo quer criar "vinhos de qualidade". No futuro catálogo, contar-se-á Vinho do Porto mas também de mesa.

A aposta no Douro complementa-se com um novo hotel, o Vila Galé Vineyards, o segundo do grupo na região. É um dos quatro projectos em andamento no país. As outras aberturas estão previstas em Elvas, Serra da Estrela e ainda na conversão da Coudelaria de Alter do Chão.

O grupo Vila Galé já produzia vinho, azeite e fruta no Alentejo, com a marca Santa Vitória. O projecto no Douro terá uma nova insígnia, confirmou o presidente da empresa na inauguração do novo resort no Brasil, o Vila Galé Touros.

*O jornalista viajou para Touros, Rio Grande do Norte, a convite dos hotéis Vila Galé.