“Vingadores: Guerra do Infinito” com melhor estreia de sempre

“Vingadores: Guerra do Infinito”, o mais recente filme da Marvel, arrecadou 630 milhões de dólares no fim-de-semana de estreia a nível mundial, tornando-se a melhor estreia de sempre. Nos EUA e Canadá, o filme facturou 250 milhões de dólares, um novo recorde.

Reuters

"Vingadores: Guerra do Infinito" destronou "Velocidade Furiosa 8" (2017), como melhor estreia de sempre a nível mundial ao facturar 630 milhões de dólares (519,2 milhões de euros ao câmbio actual).

Os 630 milhões de dólares facturados deixam bem para trás o anterior recordista, que tinha arrecadado 541,9 milhões de dólares no fim-de-semana de estreia.

Nos EUA e Canadá, o filme realizado por Anthony e Joe Russo, também alcançou um novo recorde absoluto ao arrecadar 250 milhões de dólares, batendo "Star Wars – Episódio VII: O Despertar da Força" (2015), anterior recordista, por dois milhões de dólares.

"Vingadores: Guerra do Infinito" estreou em Portugal na passada quarta-feira, tendo sido visto por mais de 168 mil espectadores e arrecadado pouco mais de um milhão de euros.

O filme da Marvel ainda não estreou em dois dos principais mercados mundiais: a China e a Rússia.

Top 10 das maiores estreias mundiais

1 - "Vingadores: Guerra do Infinito" (2018) – 630 milhões de dólares

2 – "Velocidade Furiosa 8" (2017) – 541,9

3 - "Star Wars – Episódio VII: O Despertar da Força" (2015) – 529

4 – "Mundo Jurássico" (2015) – 525,5

5 – "Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 2" (2011) – 483,2

6 – "Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi" (2017) – 450,8

7 – "Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça" (2016) – 422,5

8 – "Velocidade Furiosa 7" (2015) – 397,7

9 – "Harry Potter e o Príncipe Misterioso" (2009) – 394

10 – "Os Vingadores" (2012) – 392,5