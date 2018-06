Vinho do Porto gera entusiasmo entre coleccionadores

Confie. Os vintages do Porto de 2016 são gloriosos, como descobri há algumas semanas, quando um grupo de produtores de vinhos do Porto passou por Nova Iorque numa ronda mundial de marketing.

Fortificados com um pouco de conhaque, estes vinhos tintos deliciosos e levemente adocicados do norte de Portugal combinam aromas de violetas e ervas silvestres com sabores intensos de ameixa madura e uma textura tão suave e aveludada que é impossível resistir a deixá-lo fluir pela língua. Os de 2016 têm tudo isto e um elemento adicional de frescura apetitoso.

Dizem que os vinhos do Porto devem ter entre 20 e 40 anos para suavizar os taninos e harmonizar os sabores, um problema neste mundo de gratificação instantânea. Mas os de 2016 têm um equilíbrio tão impressionante, pura volúpia frutada, e taninos tão polidos que talvez seja difícil deixá-los guardados durante décadas. Melhor ainda, não vai precisar disto. Estes vinhos já são saborosos agora e com poucos anos de envelhecimento só vão melhorar.

"Este é um dos vintages emocionantes", afirma Christian Seely, director administrativo da Axa Millesimes, dona de uma das mais famosas vinícolas do Porto, a Quinta do Noval.

O entusiasmo com esta colheita começou em meados de Abril, quando todas as principais vinícolas do Porto "declararam" que 2016 era um "ano vintage" do Porto. Não existe uma regra formal para se declarar um vintage - qualquer produtor pode declarar um vintage do Porto em qualquer ano -, mas quando todos os grandes produtores fazem isso numa "declaração geral" é indício de um ano de qualidade realmente alta. Isso aconteceu apenas 11 vezes nos últimos 40 anos, sendo que os mais recentes são os vintages de 2011.

Também existe um aspecto limitante nisto. Como diz Rupert Symington, cuja família é dona de 26 vinícolas no Douro, "quando lançamos [um vinho do Porto vintage], ele tende a causar muito alvoroço".

Colheita menor, qualidade maior

O que moldou o carácter fresco e delicioso dos vinhos de 2016 foi o clima difícil. Depois das chuvas do Inverno, de uma Primavera fria e húmida com um índice de precipitações três vezes maior do que a média e de um Verão excepcionalmente quente, veio a chuva de meados de Setembro. E aí chegou o clima ideal que se prolongou até Outubro. Esta combinação resultou em uvas equilibradas e perfeitamente maduras com uma acidez fresca. E a colheita longa e tardia com noites frias contribuiu para a pureza das frutas dos vinhos. A colheita foi 20% a 30% menor do que em 2011 e, como resultado, os preços subiram.

Cerca de metade das terras de vinhedos no Vale do Douro é dedicada às uvas para a produção de vinhos do Porto, que têm meia dúzia de estilos, do vinho branco ao Ruby básico e aos vinhos do Porto premium, como o Tawny, que é envelhecido durante décadas em barris e que se tornou mais popular nos EUA nos últimos 10 anos.

O vinho do Porto vintage, no topo da escala de qualidade, é uma mistura de diversas variedades de uvas de uma única colheita e responde por apenas 1% ou 2% da produção. Em algumas vinícolas, as uvas continuam a ser esmagadas artesanalmente, pisadas em tanques rasos de granito chamados lagares; algumas contam com "pés" mecânicos.

Embora as vendas da maioria dos estilos de vinho do Porto estejam em declínio - e a revolução dos vinhos no Douro se resuma aos tintos secos -, o vinho do Porto de mais alta gama tem mostrado um crescimento constante. Uma das razões para um recente aumento foi o excelente vintage de 2011, lançado em 2013, que estimulou novos compradores. (Simultaneamente, 2011 foi um ano mau para os Bordeaux e os Borgonha.)

Os produtores do Porto referem que os preços actuais para os vintages de 2011 aumentaram significativamente desde que foram lançados, há cinco anos. O preço de garrafas de Dow’s, uma das principais vinícolas do Porto, que pertence à Symington Family Estates, por exemplo, subiu 211%.

Mercado de coleccionadores

O vinho do Porto ainda tem um problema de imagem no mercado. Muitos consumidores consideram que todos os vinhos do Porto são antiquados e excessivamente doces. David Guimaraens, da Fladgate Partnership, que possui três grandes propriedades, admite: "O vinho do Porto vintage é para os admiradores do vinho. O ideal é servi-lo como uma bebida para relaxar no fim do jantar."

Christian Seely explica: "O nosso maior desafio é convencer as pessoas de que estes vinhos estão entre os melhores do mundo. Eles estão no nível de qualidade de um Premier Cru Bordeaux, mas custam apenas um décimo do preço."

Por outras palavras, são uma pechincha.

O Brexit é outro problema iminente para este mercado e por isso este é um óptimo momento para que os coleccionadores se informem sobre os vinhos do Porto vintages. Os maiores fãs deste vinho fortificado são os britânicos. Terminar um jantar chique sem um vinho do Porto é praticamente impensável no Reino Unido e é por isso que o banquete que a rainha ofereceu a Xi Jinping em 2015 contou com taças de Warre’s de 1977.

Se o Reino Unido abandonar o mercado comum e aplicar tarifas às mercadorias da UE, os preços do vinho do Porto aumentarão e a procura pode cair.

"Já estamos a sentir o efeito da depreciação da libra em relação ao euro desde Junho de 2016", diz Rupert Symington. "A rentabilidade ficou bastante reduzida."

Até agora, os chineses ainda não estão na corrida aos principais nomes dos vinhos do Porto da mesma forma que fazem com os Bordeaux e Borgonha. Mas a esperança é a última a morrer; Symington diz que a sua empresa mantém um representante em tempo integral em Xangai.



(Texto original:Why You Should Be Excited About Port Wine)