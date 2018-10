Vista Alegre aumenta capital disperso em bolsa para 25%

A Visabeira vai pedir autorização aos seus accionistas para aumentar o capital da Vista Alegre em 17,4 milhões de euros, através da emissão de 21,77 milhões de novos títulos. Além disso, a Visabeira venderá mais 21,77 milhões de títulos que actualmente estão em suas mãos.





O objectivo final desta operação é realizar uma oferta pública de venda destas acções e elevar o free float da Vista Alegre para até 25%, pode ler-se no comunicado emitido esta segunda-feira, 8 de Outubro, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Actualmente o "free float" da Vista Alegre é inferior a 3%.

O grupo Visabeira, que actualmente detém cerca de 90% do capital da Vista Alegre, verá a sua participação diminuir para 70%, "beneficiando a empresa do referido reforço de dispersão, do alargamento da sua base accionista e, consequentemente, de uma maior liquidez das acções VAA, reforçando a sua atractividade perante potenciais investidores", pode ler-se no comunicado emitido esta segunda-feira.

A Visabeira explica ainda que "o produto líquido decorrente da componente de oferta de subscrição tem ainda como objectivo a optimização das fontes de financiamento da estratégia da VAA, na implementação das medidas previstas no seu plano de investimentos, assim como o reforço da situação financeira e de balanço da Empresa, por via da redução de dívida."

Nuno Terras Marques, presidente do conselho de administração da Vista Alegre e CEO da Visabeira, realça no comunicado "mais um momento relevante na longa história da companhia fundada em 1824."

"Desde que em 2009 passou a integrar o portefólio de marcas do Grupo Visabeira, a Vista Alegre iniciou uma fantástica recuperação económica, apostando fortemente na inovação dos processos produtivos, inovação do design de produto, alicerçado numa gestão eficiente dos seus meios e recursos", salienta o mesmo responsável.

A Visabeira tinha já admitido que queria manter a Vista Alegre Atlantis em bolsa e aumentar o capital disperso desta cotada. Nuno Miguel Marques, CEO da Visabeira, assumiu esta posição em entrevista ao Negócios e Antena 1, em Março, não tendo na altura um calendário para o fazer. Ainda assim, admitia que pudesse ocorrer ainda este ano. E desde então foram feitas várias operações com vista à reorganização da Vista Alegre.



Em Julho, a Vista Alegre aumentou o seu capital, através da emissão de novas acções. Apesar de terem sido admitidas 367.743.189 acções ordinárias da VAA, que representam 24,13% do capital social da cotada, o "free float" manteve-se nos 2,46%.