Vista Alegre garante dois novos contratos para o segundo semestre de 16,2 milhões

O grupo Vista Alegre Atlantis (VAA), dono da Vista Alegre e da Bordallo Pinheiro, garantiu duas encomendas no valor total de 16,2 milhões de euros para o segundo semestre deste ano, segundo um comunicado enviado esta quinta-feira à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).

Ambos os contratos são para entrega no segundo semestre deste ano. Um deles foi selado com um grande retalhista francês, "e resulta de uma parceria já de longa data com a marca Zwilling, conhecida pelas suas facas de elevada qualidade e pelos acessórios de produtos para a cozinha".

Numa altura de bastantes incertezas no mercado global, a Vista Alegre, mantém a a colaboração com grandes insígnias mundiais, de que são exemplo, as operações contratualizadas", adianta a empresa, no comunicado.





Já o destino da outra encomenda está protegido por um acordo de confidencialidade, mas a Vista Alegre garante que "foi realizado com uma insígnia bem conhecida e vai chegar a casa dos consumidores, um pouco por todo o mundo".

A VAA fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido negativo de 796 mil euros, valor que compara com lucros de 1,5 milhões de euros no mesmo período do ano passado.