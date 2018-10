Vista Alegre tem até 31 de Maio para avançar com aumento de capital

Os accionistas da Vista Alegre aprovaram esta sexta-feira, 12 de Outubro, o aumento de capital no montante de 17,4 milhões de euros, de acordo com o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O objectivo final desta operação é realizar uma oferta pública de venda destas acções e elevar o free float da Vista Alegre para até 25%, tal como a empresa explicou a 8 de Outubro. Actualmente o "free float" da Vista Alegre é inferior a 3%.

Os accionistas deram agora ao conselho de administração o poder de "administração fixar os termos e características do eventual aumento" de capital "até 31 de Maio de 2019".

No âmbito do aumento de capital, o grupo Visabeira, que actualmente detém cerca de 90% do capital da Vista Alegre, verá a sua participação diminuir para 70%, até porque, além da emissão de novas acções, a Visabeira venderá mais 21,77 milhões de títulos que actualmente estão em suas mãos.

A Visabeira tinha já admitido que queria manter a Vista Alegre Atlantis em bolsa e aumentar o capital disperso desta cotada. Nuno Miguel Marques, CEO da Visabeira, assumiu esta posição em entrevista ao Negócios e Antena 1, em Março, não tendo na altura um calendário para o fazer. Ainda assim, admitia que pudesse ocorrer ainda este ano. E desde então foram feitas várias operações com vista à reorganização da Vista Alegre.

Em Julho, a Vista Alegre aumentou o seu capital, através da emissão de novas acções. Apesar de terem sido admitidas 367.743.189 acções ordinárias da VAA, que representam 24,13% do capital social da cotada, o "free float" manteve-se nos 2,46%.

Entretanto, a Vista Alegre comprou, à Visabeira, a Cerutil, empresa que detém a Bordallo Pinheiro por 48,5 milhões de euros. E vendeu, também à Visabeira, a VA GRUPO - Vista Alegre Participações por 21,7 milhões de euros. Operações que ajudaram a reorganizar a empresa.

Paralelamente, em Setembro houve um reagrupamento de acções, com os accionistas a passarem a deter uma acção por cada 10 que tivessem em mãos.

A OPV que será agora realizada tem o objectivo de elevar o capital disperso e tornar a Vista Alegre numa cotada com mais atractividade em bolsa.