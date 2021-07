Vistos 'gold': Investimento cai 38% até junho para 237,6 milhões

No primeiro semestre do ano passado, o investimento captado foi de 383 milhões de euros.Em junho, o investimento resultante do programa de Autorização de Residência para Investimento (ARI) somou 36,4 milhões de euros, menos 59,5% face a igual período de 2020 (89 milhões de euros).Relativamente a maio (27,7 milhões de euros), o investimento subiu 29,9%.Segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no mês passado foram concedidos 67 ARI, dos quais 60 por via da aquisição da compra de bens imóveis (15 para reabilitação urbana), seis por transferência de capitais e um por criação de postos de trabalho.A compra de bens imóveis somou em junho 34,3 milhões de euros, dos quais 5,2 milhões de euros para reabilitação urbana, enquanto a transferência de capitais foi responsável por 2,1 milhões de euros.Por países, foram concedidos 20 vistos 'dourados' à China, oito à Rússia, sete aos Estados Unidos, quatro à África do Sul e três no Brasil.Nos primeiros seis meses do ano foram atribuídos 445 vistos 'gold', dos quais 55 em janeiro, 100 em fevereiro, 73 em março, 98 em abril, 52 em maio e 67 em junho.O programa de concessão de ARI, lançado em outubro de 2012, registou até junho último -- em termos acumulados -- um investimento 5.876.633.851,08 euros. Deste montante, a maior parte corresponde à compra de bens imóveis, que ao fim de mais de oito anos de programa soma 5.317.394.161,44 euros, sendo que a compra para reabilitação urbana totaliza 315.157.475,74 euros.O investimento resultante da transferência de capitais é de 559.239.689,64 euros.Desde a criação deste instrumento, que visa a captação de investimento estrangeiro, foram atribuídos 9.834 ARI: dois em 2012, 494 em 2013, 1.526 em 2014, 766 em 2015, 1.414 em 2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 2018, 1.245 em 2019, 1.182 em 2020 e 445 em 2021.Até junho foram atribuídos 9.230 vistos por via de compra de imóveis, dos quais 874 tendo em vista a reabilitação urbana.Por requisito da transferência de capital, os vistos concedidos totalizam 584 e sobe para 20 a ARI obtida por criação de postos de trabalho.Por nacionalidades, a China lidera a atribuição de vistos (4.943), seguida do Brasil (1.024), Turquia (467), África do Sul (407) e Rússia (383).Desde o início do programa foram atribuídas 16.698 autorizações de residência a familiares reagrupados, das quais 648 este ano.