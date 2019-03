Vitória de Guimarães pede insolvência da SAD do Sporting

O pedido está relacionado com incumprimento nos pagamentos referentes à transferência de Raphinha para Alvalade.

O Vitória de Guimarães apresentou um pedido de insolvência da SAD do Sporting, por incumprimento dos pagamentos referentes à transferência de Raphinha para Alvalade, avança o jornal O Jogo.

Segundo a mesma publicação, o pedido deu entrada esta quarta-feira, 6 de março, no Juízo de Comércio de Lisboa.



O Sporting reagiu ao pedido estranhando a decisão do Vitória de Guimarães, mas garantindo que os leões vão honrar os seus compromissos.

"É pública a situação do Sporting Clube de Portugal, assim como o trabalho que estamos a desenvolver para a resolver. Estranhamos a posição do Vitória Sport Clube, na medida em que preferem o histerismo público em vez de esperar pela solução de curto prazo que propusemos e que ignoraram", referiu João Sampaio, vice-presidente do Sporting, citado pelo Record.

O dirigente sublinhou ainda que a atitude não será esquecida, sugerindo que os minhotos desrespeitaram o Sporting. "Honraremos, como sempre, os nossos compromissos, como o Vitória bem sabe. Mas não deixaremos de distinguir quem se portou com dignidade e respeitou a instituição Sporting Clube de Portugal; e quem, de uma maneira mais direta ou menos direta, e sem nenhuma vantagem, nos desrespeitou".

Esta medida já estaria a ser ponderada pelo clube minhoto há algumas semanas. No passado dia 25 de fevereiro, o Record adiantava que o Vitória de Guimarães poderia avançar para o pedido de insolvência da SAD do Sporting, que continuava por regularizar o pagamento relativo à transferência de Raphinha do Minho para Alvalade.



De acordo com o Record, o valor em causa ronda os 4 milhões de euros, sendo que o Sporting pagou até agora apenas uma das prestações acertadas na altura da transferência, de cerca de 2 milhões.

O próprio clube de Alvalade alertou, na semana passada, para a insuficiência do fundo de maneio e saldos de caixa para cobrir as suas necessidades nos próximos 12 meses. O alerta consta do prospeto de admissão de negociação de 28 milhões de ações da sociedade desportiva.



De acordo com os riscos identificados no prospeto, as necessidades de fundo de maneio são estimadas em "cerca de 65 milhões de euros, dos quais 41 milhões de euros até 30 de junho de 2019".



"Estimamos que a insuficiência de recursos se manifeste no final de abril de 2019", assinala.



Para fazer face a estas necessidades, a SAD pretende concluir, em março, uma operação de titularização de créditos relativos ao contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva celebrado com a Nos.



(Notícia atualizada às 18:00)