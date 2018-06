Vitória do Uruguai sobre Portugal é o resultado mais provável para as casas de apostas

As casas de apostas online atribuem favoritismo à selecção uruguaia para o jogo deste sábado contra a equipa das quinas. O empate no final dos 90 minutos é o segundo resultado mais provável e a vitória da selecção portuguesa é o desfecho antecipado como menos provável.

Para passar aos quartos-de-final do Mundial 2018 que decorre na Rússia, Portugal não terá apenas de levar de vencida a selecção do Uruguai, vai ter também de "derrotar" o favoritismo atribuído pelas casas de apostas à equipa uruguaia.





As "odds" (equivalente ao retorno de cada aposta em função da probabilidade de se verificar determinado resultado) atribuídas pela Nossa Aposta (2,85), pelo Placard (2,69) e pela Bet (2,80) coincidem ao considerarem que uma vitória da selecção sul-americana no jogo deste sábado é o desfecho mais provável.

O empate no final dos 90 minutos do período regulamentar – tendo em conta que o jogo é a eliminar, pode haver prolongamento e penáltis, pelo que é o resultado ao cabo de 90 minutos que conta – é antecipado como o segundo resultado mais provável pelo Placard (2,79) e pela Bet (2,85), enquanto a Nossa Aposta atribui igual probabilidade à vitória do Uruguai e ao empate entre as duas selecções (2,85).

Já o desfecho menos provável é a vitória da selecção orientada por Fernando Santos. Também aqui a Nossa Aposta (2,95), o Placard (2,81) e a Bet (2,90) estão em sintonia.

Quanto mais alta for a cota atribuída a determinado resultado, menor é a probabilidade considerada de que tal desfecho se verifque. Assumindo o exemplo da Nossa Aposta, a vitória do Uruguai garante 2,85 euros por cada euro apostado, o que representa um retorno líquido de 1,85 euros. Ainda tendo em conta as "odds" atribuídas pela Nossa Aposta, a vitória da selecção lusa garante um retorno de 1,95 euros.



Quando mais logo a bola começar a rolar em Sóchi, as probabilidades passam a contar menos e as decisões ficarão nos pés de jogadores letais como Cristiano Ronaldo ou Edinson Cavani.