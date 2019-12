A Vodafone tem o serviço de rede móvel indisponível em algumas regiões do Centro e Norte do país devido a falhas de energia elétrica, disse à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho emitido para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro até às 03:00 de sexta-feira devido à previsão de rajadas de vento fortes.



Segundo o IPMA, as rajadas de vento podem mesmo atingir os 140 quilómetros/hora nas terras altas.



O mau tempo causou dois mortos e desalojou 51 pessoas, indicou a Proteção Civil, que contabilizou cerca de 4.200 ocorrências desde as 15:00 de quarta-feira.

"O serviço de rede móvel está indisponível em algumas regiões do Centro e Norte do País devido a falhas de energia elétrica, causadas pela depressão Elsa", explicou a fonte."A Vodafone está a acompanhar a situação, sendo expectável que o serviço seja reposto logo que seja reposta a energia", acrescentou a operadora de telecomunicações.