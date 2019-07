Vodafone e Nos chegam a acordo com a dstelecom para nova rede de fibra ótica

A Vodafone e a Nos assinaram esta sexta-feira com a dstelecom um acordo com os termos da construção e utilização de uma nova rede de fibra ótica que permitirá chegar a ambas as operadoras alargarem o número de casas a que chegam.

A Nos e a Vodafone, que têm um acordo de partilha de rede de fibra ótica, assinaram hoje com a dstelecom - braço para as telecomunicações do grupo DST, responsável pela construção da rede de fibra nas zonas rurais - um acordo "que tem como objetivo a definição dos principais termos da construção e utilização de uma nova rede de fibra ótica, de larga abrangência territorial".



Ambas as operadoras comunicaram a celebração deste acordo, referindo que poderão chegar a mais 1,2 milhões de lares. No caso da Nos, isso poderá significar um total de 5,7 milhões de lares abrangidos pela rede de fibra ótica, e no caso da Vodafone superará os 5,3 milhões de lares.





"A nova rede fibra ótica será a construir em zonas do território nacional atualmente não cobertas e sem planos de cobertura pela rede FttH da NoS e zonas do território nacional atualmente não cobertas e sem planos de cobertura no âmbito do acordo de partilha existente entre a Nos e a Vodafone, independentemente de serem zonas onde já exista, esteja a ser construída ou haja planos para construção de uma outra rede FttH", refere o comunicado da operadora liderada por Miguel Almeida.