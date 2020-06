Vodafone lança estágios remunerados em regime de teletrabalho

A Vodafone lançou o programa de estágios, o Vodafone Youth Internships 2020, que este ano tem a particularidade de acontecer em regime de teletrabalho.





"O programa foi redesenhado com o objetivo de se minimizarem os constrangimentos que a distância física cria", informa a empresa, no comunicado enviado às redações esta segunda-feira, 15 de junho. Vão existir assim duas referências, o Mentor e o Buddy, "que irão apoiar cada estagiário no seu percurso na Vodafone e fornecer linhas orientadoras para o desempenho das suas funções".