Vodafone vai retirar acções em tribunal contra o negócio da TVI

Aplaudindo o desfecho do negócio entre a Prisa e a Altice para a Media Capital, a Vodafone garante ao Negócios que vai retirar as acções em tribunal.

A Vodafone Portugal considera que o fim do negócio de compra da Media Capital pela Altice é o que mais benefícios tem para o país. E garante que vai retirar os processos que tem contra o negócio em Portugal.



Num comentário escrito ao Negócios, a Vodafone salienta que é "o desfecho que mais favorece os consumidores, a concorrência, o bom desenvolvimento dos sectores de media e telecomunicações e o país".



Também a Nos e a Impresa já aplaudiram em reacções distintas o fim do processo.



Questionada pelo Negócios sobre os processos que tinha em tribunal contra a Autoridade da Concorrência, a Vodafone explica que "com o previsível desfecho deste procedimento na Autoridade da Concorrência, as acções da Vodafone deixarão de ter razão de ser, motivo pelo qual consideramos que serão retiradas".