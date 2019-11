Volkswagen atinge 100 mil unidades vendidas do Golf elétrico

"O e-Golf tem sido o nosso embaixador para a mobilidade elétrica durante mais de cinco anos. A entrega do veículo 100 mil é a confirmação do sucesso do e-Golf e abre caminho para o novo ID.3", referiu Holger B. Santel, diretor de vendas e marketing na Alemanha do grupo automóvel alemão, citado em comunicado.



A fábrica de Dresden produziu 16 mil unidades do modelo elétrico este ano, um recorde absoluto. O e-Golf é também produzido na fábrica de Wolfsburgo desde 2014.Nos primeiros 10 meses deste ano a marca germânica vendeu cerca de 27.900 unidades do e-Golf, superando já os 24.800 veículos vendidos em todo o ano passado. Os principais mercados do e-Golf são a Noruega, Alemanha, EUA, Reino Unido e Holanda.



A Volkswagen ainda não esclareceu se vai desenvolver uma nova geração do e-Golf, mas no próximo ano chega o ID.3, o novo automóvel totalmente elétrico da marca.



Em Portugal, o e-Golf tem um preço-base de 42.904 euros, tendo este ano sido vendidas 73 unidades até ao final de outubro, superando os 55 veículos vendidos em todo o ano passado. Já o ID.3 tem um preço-base na versão mais barata inferior a 39 mil euros e as primeiras entregas estão previstas para o primeiro semestre do próximo ano, segundo o site da marca em Portugal