Com uma autonomia em torno de 600 quilómetros, uma velocidade máxima de 200 kms/hora e uma aceleração de 4 segundos dos 0 aos 100 kms/hora o novo elétrico da marca bávara pretende rivalizar com o Model 3 da Tesla.Tal como vários modelos da gama BMW, e também da Mini, o i4 deverá incorporar tecnologia desenvolvida em Portugal pela Critical Techworks, a "joint venture" entre a BMW e a Critical Software.A Volkswagen também apresentou num "webcast" novas imagens do ID 4, o segundo modelo elétrico da marca alemã que será produzido com base na plataforma MEB, criada de origem para os veículos eletrificados da fabricante germânica.A versão inicial do "crossover" elétrico terá tração traseira, com uma versão de tração às quatro rodas a chegar nos primeiros 12 meses após o lançamento, e uma autonomia de até 500 quilómetros. O ID 4 será lançado em 2021 e, ao contrário do ID 3, que chega este ano, será vendido também nos EUA.O novo elétrico da marca de Wolfsburgo terá, na versão mais potente, 302 cavalos de potência. O ID 4 tem dimensões próximas do Volkswagen Tiguan e terá um carregamento rápido que permite em 30 minutos carregar 80% da bateria.O ID 4 será produzido em fábricas localizadas na Alemanha, China e EUA.