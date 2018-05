Volkswagen Financial Services cresce 26% em Portugal em 2017

reuters, bloomberg

O Volkswagen Financial Services, grupo que fornece serviços financeiros automóveis para particulares e clientes de frotas corporativas globais, cresceu cerca de 26% em Portugal no decorrer do ano de 2017. Tanto a "crescente penetração entre as marcas do Grupo Volkswagen" como o "crescimento da actividade de gestão de frotas" foram as principais razões para este crescimento, segundo avança um comunicado da empresa.



Os activos totais em Portugal registaram uma subida de 26%, o que representa um crescimento de 622 milhões de euros para os 786 milhões de euros, traduzindo o "crescimento da carteira de contratos de financiamento, renting, serviços e seguros", de acordo com o comunicado.



Já a carteira de contratos em Portugal aumentou 25,6%, com todos os sectores a registarem um crescimento de dois dígitos. Relativamente ao financiamento, o número de contratos aumentou 14,3%, o renting cresceu 47% e os serviços tiveram um crescimento superior aos 56%.



"Financiámos cerca de 40% dos particulares e 30% dos clientes empresariais nas suas aquisições de veículos destas marcas [do Grupo Volkswagen], ao mesmo tempo que expandimos a nossa actividade de gestão de frotas", disse Luís Schunk, director-geral do Volkswagen Financial Services em Portugal, citado no comunicado.



A nível global, o Grupo Volkswagen Financial Services encerrou o ano de 2017 com um novo resultado recorde. O lucro operacional da empresa registou um aumento de 16,9% para os 2,46 mil milhões de euros, tendo os activos totais crescido 9,9% para os 186,9 mil milhões de euros. Segundo o comunicado, o Grupo Volkswagen Financial Services "cresceu fortemente" durante o ano passado.



"O bom resultado traduz, antes de mais, o crescimento positivo da nossa carteira de contratos e os menores custos de refinanciamento e risco face ao ano anterior", afirmou Frank Fiedler, CFO do Volkswagen Financial Services, citado em comunicado.



O grupo estima que com a digitalização do modelo de negócio possa existir um crescimento de eficiência no valor total de mil milhões de euros até 2025.

"A chave para isto é a total digitalização do nosso modelo de negócio. Isso está a conduzir ao crescimento das vendas online do nosso leque de produtos, à optimização dos nossos custos de vendas e marketing, e a um sistema de tecnologias de informação ainda mais eficaz que permite ganhos de produtividade consideráveis", disse Lars Henner Santelmann, chairman do Volkswagen Financial Services, em comunicado.



No primeiro trimestre deste ano o Volkswagen Financial Services prossegue o crescimento registado em 2017. A empresa "aumentou a sua carteira de contractos em todos os segmentos de produtos durante o primeiro trimestre de 2018" e o portefólio de contractos aumentou cerca de 8,2% para os 19,9 milhões, o sector registou um crescimento de dois dígitos.