Volkswagen lança derradeira geração de motores a combustão em 2026

Reuters

A Volkswagen lançará a sua geração final de modelos com motores a combustão em 2026, indicou esta terça-feira Michael Jost, director de estratégia da fabricante automóvel alemã, numa conferência na sede da empresa, em Wolfsburgo.

"O ano de 2026 será o último de início da derradeira geração de plataformas com motores a combustão", afirmou o responsável.

Jost referiu que a Volkswagen continuará a adaptar os seus automóveis a gasolina e gasóleo durante o seu período de vida para cumprir os padrões ambientais.

O responsável destacou que a fabricante alemã, por forma a cumprir as metas traçadas no Acordo de Paris sobre o clima alterou os seus padrões ("benchmarks") de desenvolvimento para incluir a meta de diminuir radicalmente os níveis de emissões de dióxido de carbono no processo de produção.

Também esta terça-feira, a Audi, marca "premium" do grupo Volkswagen, revelou que vai investir 14 mil milhões de euros nos próximos cinco anos nas áreas de mobilidade eléctrica, digitalização e condução autónoma.