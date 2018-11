Volkswagen quer vender rival da Tesla por menos de 20.000 euros

A Volkswagen e outras fabricantes automóveis têm-se debatido para se adaptarem de forma suficientemente rápida às regras mais apertadas introduzidas depois de a empresa alemã ter falsificado os testes de emissões poluentes dos seus motores a diesel. No mês passado, o CEO da VW, Herbert Diess, advertiu mesmo para o facto de a indústria automóvel alemã se confrontar com a extinção, recorda a Reuters.

Para tentar sobreviver, a VW vai debater já no próximo dia 16, numa reunião do conselho de supervisão, os planos para o seu carro eléctrico, conhecido como "MEB entry" e com um volume de produção de 200.000 veículos, afirmou à agência noticiosa britânica uma fonte conhecedora destes planos.

Um outro veículo, o I.D. Aero, será construído numa fábrica que já produz o VW Passat, referiu a mesma fonte.

A empresa, que se escusou a comentar à Reuters estas informações, deverá também debater na mesma reunião alianças mais vastas com a fabricante de células de bateria SK Innovation e com a sua rival Ford.

Segundo a dita fonte, na reunião de 16 de Novembro irá ser também discutido o plano de transformação da Volkwagen, que visa a sua transição do estatuto de maior fabricante europeia de veículos de motor de combustão para uma fabricante massiva de carros eléctricos, comentou à agência uma outra fonte.

Esta estratégia surge numa altura em que muitas cidades começam a banir os veículos com motores a gasóleo, obrigando as fabricantes automóveis a pensarem em novas formas de salvaguardar os 600.000 empregos industriais na Alemanha – 436.000 dos quais se encontram nas empresas automóveis e nos seus fornecedores.

Uma carrinha eléctrica, a ID Buzz, deverá ser produzida na fábrica de Hannover da VW, onde já é feita a sua carrinha T6, de acordo com a segunda fonte, que acrescentou que, para libertar capacidade de produção em Hannover para os carros eléctricos, as carrinhas da empresa poderão ser produzidas numa fábrica da Ford na Turquia – mas, para isso, é preciso que os sindicatos dos trabalhadores alemães (que detêm metade dos assentos na administração da Volkswagem) concordem.

No mês passado, a Reuters avançou que a VW e a Ford estavam em "conversações iniciais" com vista a uma aliança para desenvolverem veículos eléctricos e carros de condução autónoma e para complementarem as suas respectivas produções globais e alcance das vendas.