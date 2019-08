Volume de negócios da Mota-Engil cresce para 1,34 mil milhões no semestre

A Mota-engil anunciou esta quinta-feira que no primeiro semestre deste ano o seu volume de negócios atingiu 1,34 mil milhões de euros, valor que representa um acréscimo de 7,5% face ao período homólogo.





Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a construtora avançou um conjunto de indicadores económico-financeiros preliminares relativos à primeira metade de 2019, antes de a 29 de agosto ter agendada a apresentação dos resultados do semestre.





Segundo o grupo liderado por Gonçalo Moura Martins (na foto), até junho o EBITDA aumentou cerca de 10%, face ao período homólogo, para 194 milhões de euros, com a margem a crescer para 14,4%.





A carteira de encomendas ficou acima dos 5,2 mil milhões de euros, dos quais 75% fora da Europa.



Por seu lado, a dívida líquida situou-se nos 1,07 mil milhões de euros, "apesar do elevado investimento e do fundo de maneio tradicionalmente desfavorável no primeiro semestre", salienta a Mota-Engil. O investimento líquido do grupo somou cerca de 105 milhões de euros no período em análise.





Esta quinta-feira de manhã, o grupo anunciou a entrada em dois novos mercados: Panamá e Nova Caledónia.