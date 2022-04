Volume de negócios na indústria cresce 23,2% em fevereiro

O índice de volume de negócios na indústria registou um aumento nominal de 23,2%, em fevereiro, face ao mesmo mês de 2021, mais 4,5 pontos percentuais face a janeiro, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).De acordo com os dados recolhidos, o índice de vendas para o mercado nacional cresceu 22,8% em fevereiro (12,3% no mês anterior) e contribuiu com 12,9 pontos percentuais (7,3 em janeiro) para a variação do índice total.Já as vendas para o mercado externo aumentaram 23,8% em fevereiro, dando um contributo de 10,3 pontos percentuais para o índice (11,5 no mês anterior).Numa análise por agrupamentos industriais, os bens intermédios deram o contributo mais expressivo (9,8 pontos percentuais), resultante de uma variação de 28,6% (24,0% no mês anterior).Por sua vez, o agrupamento da energia acelerou para 34,4% (25,2% no mês anterior) e o dos bens de consumo subiu para 21,2% (17,8% em janeiro), contribuindo, respetivamente, com 7,6 e 5,5 pontos percentuais para a variação do índice total.Por fim, os bens de investimento passaram de uma variação de -0,1% janeiro para 2,0% em fevereiro.A variação mensal do índice do volume de negócios da indústria foi de 3,1% em fevereiro, contra uma redução de 0,7% no mesmo mês do ano anterior.No mês em análise, as vendas na indústria com destino ao mercado nacional registaram um aumento de 10,5 pontos percentuais para uma taxa de variação de 22,8%, com os agrupamentos de bens intermédios e de bens de consumo a apresentarem os contributos positivos mais relevantes (8,7 e 7,1 pontos percentuais, respetivamente).Já a energia contribuiu com 6,3 pontos percentuais para a variação do índice deste mercado, após crescer 14,4 pontos percentuais em fevereiro, para 18,8%, enquanto os bens de investimento aumentaram 7,1%.Em janeiro, o índice de vendas na indústria para o mercado nacional apresentou uma subida mensal de 4,2%, após a contração de 4,7% em fevereiro de 2021.Já para o mercado externo, o índice de vendas na indústria desacelerou 4,2 pontos percentuais face a janeiro, para uma taxa de variação homóloga de 23,8%, com o agrupamento da energia a registar "crescimentos intensos devido, fundamentalmente, ao aumento dos preços".Os bens intermédios e a energia foram os agrupamentos que deram os contributos mais expressivos para a variação do índice do mercado externo, com 11,3 e 9,2 pontos percentuais, após as respetivas taxas de crescimento de 30,5% e 128,8%.Por sua vez, os bens de consumo desaceleraram para uma taxa de variação de 11,9% - para um contributo de 3,4 pontos percentuais -- e os bens de investimento reduziram 0,4% em fevereiro.Em fevereiro, a variação mensal das vendas para o mercado externo fixou-se em 1,8%, contra os 5,2% no mesmo mês de 2021.Por fim, em fevereiro, as variações homólogas dos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas situaram-se em 2,9%, 3,8% e 7,4% (2,3%, 3,7% e 2,3% em janeiro), respetivamente.Já as variações mensais dos índices de emprego e de remunerações "fixaram-se em 0,5% e 2,4%" em fevereiro, contra 0,0% e 2,3% no mesmo mês de 2021, pela mesma ordem, enquanto o índice de horas trabalhadas registou uma diminuição mensal de 0,6% em fevereiro (-5,3% em igual mês de 2021).