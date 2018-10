Volume de negócios na indústria cresce em Agosto ao ritmo mais lento desde Março

Os dados divulgados pelo INE mostram que o volume de negócios na indústria cresceu 3,1% em Agosto face a igual período do ano passado, um abrandamento face ao aumento homólogo de 9,9% observado no mês anterior.

O índice de volume de negócios na indústria avançou 3,1% em Agosto comparativamente com o mesmo mês do ano passado, segundo pode ler-se no relatório divulgado esta terça-feira, 9 de Outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





Trata-se, porém, de um forte abrandamento tendo em conta o crescimento homólogo de 9,9% que havia sido verificado em Julho. Desde a quebra homóloga de 0,5% observada em Março, esta foi a pior evolução do índice de volume de negócios na indústria.