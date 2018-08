Vougainveste refinancia 60 milhões no Crédito Agrícola para o maior “shopping” de Aveiro

Quase um ano depois de ter apresentado o projecto de ampliação do centro comercial Glicínias Plaza, em Aveiro, num investimento orçado em 40 milhões de euros, o grupo proprietário deste "shopping" anunciou esta terça-feira, 14 de Agosto, que formalizou com o grupo Crédito Agrícola um financiamento de 60 milhões de euros.

"Foi, assim, dado um passo decisivo ao projecto de requalificação e expansão do centro comercial Glicínias Plaza, em Aveiro, cujo arranque das obras está previsto até ao primeiro trimestre de 2019", avança o grupo proprietário deste "shopping", em comunicado.

Ressalvando o facto de se tratar de "um refinanciamento da totalidade do grupo", a Vougainvest garante agora que as obras de renovação e expansão do Glicínias Plaza deverão ficar concluídas no final de 2020.

A intervenção neste complexo comercial, que o irá transformar "no maior centro comercial da cidade", inclui a construção de dois novos pisos, a criação de um parque infantil e a melhoria dos acessos rodoviários.

Actualmente com 28 mil metros quadrados de área bruta locável e 75 lojas, entre as quais se contam um hipermercado Jumbo e sete salas de cinema NOS, com a expansão prevista, o Glicínias Plaza, inaugurado há quase 19 anos, passará a ter 41 mil metros quadrados, 120 lojas e dois mil lugares de estacionamento.

O grupo Vougainvest é também proprietário do centro comercial Foz Plaza, na Figueira da Foz.