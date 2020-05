Walt Disney anuncia forte queda do lucro devido à pandemia

A Walt Disney anunciou que no primeiro semestre do seu ano fiscal (que termina no final de setembro) teve uma redução homóloga de 68% dos seus lucros, para 2,6 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros), devido à pandemia e ao encerramento dos parques temáticos.Sobre os números do segundo trimestre (de janeiro a março), que eram os mais esperados pelos analistas de Wall Street, o conglomerado de diversões apresentou lucros em recuo homólogo de 91%, para 475 milhões de dólares.O lucro por ação foi de 60 cêntimos de dólar, quando os analistas inquiridos pela Yahoo Finance apontavam para 86 cêntimos. No período homólogo de 2018, tinha ascendido a 1,61 dólares por ação.

Já as receitas do segundo trimestre ascenderam a 18,01 mil milhões de dólares, contra 14,92 mil milhões um ano antes – e acima dos 17,68 mil milhões estimados pelo consenso do mercado.





Também pela positiva, a Disney reportou 33,5 milhões de subscrições do seu serviço de streaming Disney+ no final de março – e sublinhou que a 4 de maio o número de assinantes estava já nos 54,5 milhões.

Em meados de março, todos os parques temáticos estavam fechados, tal como os cinemas. Além disso, a produção de filmes suspensa e acabaram as emissões desportivas ao vivo da ESPN da Disney.



As ações da Disney seguem a cair 2,32% para 98,72 dólares no "after hours" da bolsa nova-iorquina, depois de terem encerrado a negociação do horário regular da sessão de terça-feira a ceder 2,05% para 101,06 dólares.

No final de janeiro, o novo coronavírus começou a afetar a atividade da Disney, que teve de encerrar a Shanghai Disney Resort - que irá reabrir no dia 11 de maio, segundo anunciou esta noite - e a Hong Kong Disneyland.