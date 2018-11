Warren Buffett estende império imobiliário a Milão e ao Dubai

Bloomberg

A Berkshire Hathaway HomeServices uniu-se este mês à Kay & Co., com sede em Londres, a sua segunda franchisada na Europa, depois da Rubina Real Estate, em Berlim. A empresa espera agora acrescentar Milão, Viena e Dubai à sua rede até ao final do ano.

"Temos vários mercados já planeados", disse Gino Blefari, que supervisiona uma empresa que opera redes de franchisings, em entrevista, em Berlim. "Futuramente estaremos em todos os grandes mercados metropolitanos." A empresa também está em negociação com possíveis parceiros em Paris e Madrid e a avaliar ainda a Cidade do México, Hong Kong e Tóquio.

A Berkshire Hathaway de Buffett adquiriu uma participação na HomeServices of America - composta por corretoras imobiliárias e empresas hipotecárias - como parte da compra de uma empresa de energia, em 2000. Inicialmente, o investidor bilionário deu pouca atenção à HomeServices, mas desde então a empresa transformou-se numa das maiores proprietárias de corretoras residenciais dos EUA.

Blefari é CEO da HSF Affiliates, que opera redes de franchisings de corretoras de imóveis, incluindo a Berkshire Hathaway HomeServices, e que é detida pela HomeServices of America.

Alcance global

"Com tantos compradores de imóveis de alto nível provenientes de fora dos EUA, tornou-se essencial para nós que pudéssemos dizer que éramos globais", afirmou Blefari.

A parceria com uma corretora de imóveis de luxo focada em bairros de Londres como Mayfair e Hyde Park acontece numa altura em que o Brexit está a castigar o mercado imobiliário do Reino Unido. Destemida, a empresa britânica - agora conhecida como Berkshire Hathaway HomeServices Kay & Co. - planeia expandir-se através de aquisições e joint ventures e somará até 10 escritórios independentes na próxima década.

"Acontecimentos como o referendo do Reino Unido não determinam as nossas decisões porque analisamos as coisas com uma visão de longo prazo", disse Mitch Lewis, director-geral da Berkshire Hathaway HomeServices para a Europa e Médio Oriente. "Eles são importantes, sem dúvida, mas não direccionam as nossas acções".

A capacidade de ligar compradores e vendedores em vários países já está a dar frutos, segundo Michael Jalbert, vice-presidente sénior de vendas globais da HSF Affiliates. Desde que anunciou a intenção de trabalhar com a Kay & Co., a empresa britânica vem recebendo um fluxo constante de possíveis clientes da rede da Berkshire Hathaway. "E nós ainda nem mudámos os letreiros", acrescentou.

Nos EUA, a HomeServices of America disputa com a NRT, uma unidade da Realogy Holdings, o primeiro lugar do mercado depois da compra da corretora rival Long & Foster, no ano passado. Blefari disse que a empresa está de volta à rota das compras e espera fechar duas "grandes" aquisições até ao fim do ano.



(Texto original: Warren Buffett to Expand His Real Estate Empire to Milan, Dubai)