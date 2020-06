Ainda assim, a organização está a aguardar para perceber se será viável fazer parte do evento com uma audiência física. Tudo dependerá da evolução da covid-19 em Portugal.

A ideia foi testada ontem, no Collision from Home, uma adaptação de um dos maiores eventos de tecnologia da América do Norte que costuma acontecer no Canadá, e cuja realização decorreu totalmente no formato online - daí a ligeira alteração no nome face ao original Collision. A edição deste ano serviria como uma espécie de experiência para o evento da empresa liderada por Paddy Cosgrave, em Portugal.



No início deste mês, Cosgrave admitiu que a decisão sobre a realização ou não da Web Summit caberia ao governo português e ao município de Lisboa. Decisão essa que teve "luz verde" por parte de todas as instituições em causa e que foi anunciada na semana passada pelo CEO da empresa, com realização prevista em novembro.



Agora, sabe-se que a Web Summit de 2020 tem data marcada para entre 2 e 4 de dezembro, e a equipa garantiu que estaria a preparar um evento diferente, com parte da feira, pelo menos, a decorrer em formato online.



A edição deste ano da Web Summit continuará a ser feita em Lisboa, mas a sua realização foi adiada de novembro para 2 a 4 de dezembro, segundo a organização.Contudo, e tendo em conta a situação atual de pandemia global, o evento anual de tecnologia - o segundo maior da Europa a seguir ao Mobile World Congress que foi cancelado este ano - terá uma forte componente online, com a participação estimada de cerca de 100 mil convidados nesse formato.