Web Summit: Mais de 69 mil participantes beberam mais de 363 mil cafés

Lusa

O Web Summit de 2018 recebeu 69.304 pessoas, perto das 70 mil previstas, anunciou a organização esta quinta-feira, 8 de Novembro, último dia do evento. Os participantes chegaram de 159 países.

Segundo a contabilização da organização, os participantes andaram 935 mil quilómetros durante a semana, e beberam 363.846 cafés, em copos de papel. A Web Summit "baniu" os copos de plástico do evento.

Os quatro dias de conferência receberam 1.200 oradores, em 24 palcos.

Através da aplicação, os participantes adicionaram 554 mil palestras nos seus calendários, e foram enviadas 180 mil mensagens através da "app". Foram vistos 813,5 mil perfis.

Estiveram presentes mais de 1.800 start-ups e mais de 1.500 investidores de tecnologias. E houve a presença de mais de 2.600 jornalistas, de órgãos de comunicação social como a Bloomberg, CNN, CNBC, Wall Street Journal, The Guardian, Financial Times, Politico, Forbes, Mashable, Vogue, Venture Beat, Fast Company, Business Insider, e muitos outros.